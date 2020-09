Fussball-Landespokal : 0:3 – FC Kilia Kiel zu stark für TSV Altenholz

Der Oberliga-Aufsteiger hielt gegen das Landesliga-Ausnahmeteam die erste Hälfte defensiv sehr gut mit.

Redaktion Eckernförde

07. September 2020, 10:15 Uhr

Letztlich absolut souverän setzte sich der aufstrebende Landesligist FC Kilia Kiel im finalen Landespokal-Qualifikationsspiel des Kieler Verbandes mit 3:0 (0:0) gegen den Oberliga-Aufsteiger TSV Altenholz durch.

Die ersten 45 Minuten waren nichts für Fußballästheten, geizten dafür aber nicht mit knackigen Zweikämpfen. Zwar waren die Hausherren über weite Strecken das spielbestimmende Team, mehr als Halbchancen konnten sie sich jedoch gegen die gut geordneten und griffigen Altenholzer allerdings nicht erarbeiten. „Die erste Hälfte fand ich gar nicht so verkehrt“, gefiel TSV-Trainer Liridon Imeri der zunächst defensiv sehr stabile Vortrag seiner Farben. „Mit etwas Glück hätten wir sogar in Führung gehen können, als der gegnerische Torhüter weggerutscht ist“, erinnerte der Coach an Minute 31, als Justin Petersen Steven Steiners kurzzeitigen Verlust der Balance aber nicht bestrafen konnte.

Nach Wiederbeginn dauerte es nicht lange, bis mit dem 3:0 klare Verhältnisse durch die Gastgeber hergestellt wurden. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, doch man muss auch sehen, dass uns heute wichtige Spieler wie Lasse Jensen, Nils Drauschke oder auch Mats Ellwanger urlaubsbedingt fehlten“, sagt Imeri.

Tore: 1:0 Erkocu (55.), 2:0 Jakubowski (61.), 3:0 Yazgan (83.).