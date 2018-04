Fussball-Bezirksliga : Torschütze statt Bankdrücker

SSV Rantzau trotz kurzfristiger Änderung der Startelf souverän im Topspiel gegen den SC Egenbüttel.

von Hans-Peter Schwider

09. April 2018, 10:15 Uhr

Barmstedt | Das Bezirksliga-Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter entschied der SSV Rantzau klar mit 3:0 für sich und verwies den SC Egenbüttel auf die Plätze hinter sich. Dabei begann die Partie alles andere als souverän, mussten die Barmstedter Fußballer doch noch unmittelbar vor dem Anpfiff gleich auf zwei Positionen Veränderungen vornehmen.

Beim Aufwärmen bekam Keeper Malte Ladehof starkes Nasenbluten, so dass SSV-Coach Marcus Fürstenberg die sicherere Variante vorzog und Knut-Ole Mohr ins Tor beorderte.

Von der Bank in die Torschützenliste

Ebenfalls beim Aufwärmen bekannte Finn Krupski, dass er wegen privater Angelegenheiten nicht voll bei der Sache war. Auch hier nahm der Trainer einen kurzfristigen Wechsel vor, schickte den noch nicht ganz genesenen Nico Breuel auf den Platz. Letzterer dankte dies mit dem dritten Barmstedter Tor zum 3:0-Endstand. Zuvor bereits hatte sein Bruder Phil zum 2:0 getroffen, nachdem Käpitän Flemming Bruns den Torreigen eröffnet hatte.

„Durch die kurzfristigen Umstellungen noch vor Spielbeginn war die Mannschaft vielleicht zehn Minuten lang ein wenig verunsichert. Dann jedoch spielte sie in etwa so, wie ich mir das vorstelle“, freute sich Fürstenberg, für den es der erste Dreier an der Düsterlohe war.

Nach des Trainers Aussage kam der SCE erst um die 85. Minute herum zu seiner ersten Torchance. „Die Mannschaft hat taktisch wirklich gut gespielt“, lobte der Übungsleiter sein Team, welches auf Tuchfühlung zum SC Nienstedten bleibt.