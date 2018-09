Sieben Tore in neun Spielen : Jonas Matern ist die Entdeckung der Saison beim SSV Rantzau

Nach seinem Wechsel vom TSV Sparrieshoop zum Fußball-Landesligisten hat Matern „alle Erwartungen übertroffen”.

von Michael Bunk, Hans-Peter Schwider

28. September 2018, 14:40 Uhr

Barmstedt | Jonas Materns Vorgänger in der Rolle des Torjägers steht in den Startlöchern, die Nachfolge des Kronprinzen anzutreten. Flemming Bruns (26), rekonvalszenter Kapitän des SSV Rantzau, hat am Dienstag beim Test des Fußball-Landesligisten gegen den VfL Pinneberg (0:2, 0:1) 75 Minuten durchgehalten. Erfreut war Fürstenberg auch über den erstmaligen Einsatz von Sascha Berg bis zum Seitenwechsel.

Annähernd komplett neues Team im Testspiel

In dieser Partie hatte SSV-Trainer Marcus Fürstenberg seinen „Perspektivkader“, wie er den zweiten Anzug seiner Landesliga-Fußballer nennt, eingesetzt – und dieser überzeugte eine Halbzeit lang. „Nur Roman Dohrn hat aus der Stammmannschaft des letzten Wochenendes in der Anfangsformation mitgespielt“, berichtete der Barmstedter Trainer.

Ob Kreis- oder Landesliga – Jonas Matern trifft wie und wo er will

Heißt übersetzt: Auch Jonas Matern absolvierte mit dem restlichen Kader eine ganz normale Trainingseinheit auf dem Platz zwei an der Düsterlohe. Überhaupt nicht normal ist – zumindest auf den ersten Blick – die Entwicklung, die der 20-Jährige innerhalb weniger Wochen genommen hat.

Im Sommer vom Kreisligisten TSV Sparrieshoop nach Barmstedt gewechselt, macht er selbst zwei Spielklassen höher als noch im Mai diesen Jahres genau da weiter, womit er in Sparrieshoop aufgehört hat: Tore schießen. 20 waren es in der vergangenen Kreisliga-Spielzeit.

Sieben sind es jetzt schon wieder in nur neun Landesliga-Partien. Natürlich würde er am Samstag, 29. September, am liebsten wieder erfolgreich sein, wenn seine Rantzauer bei der SV Halstenbek-Rellingen antreten (14 Uhr, Lütten Hall).

„Alle Erwartungen übertroffen”

Otto Hartlieb, Sportlicher Leiter des SSV, ist jeden Fall voll des Lobes über den 20-Jährigen: „Er hat alle Erwartungen übertroffen, denn von der Kreisliga zur Landesliga ist es ein Sprung. Er hat eine sensationelle Einstellung und ist bei jedem Training.“

Der so aufs Podest gehobene Matern hat durchaus Selbstbewusstsein. Er hätte den Schritt nicht gemacht, wäre er nicht sicher gewesen, diesen Erwartungen auch gerecht zu werden, sagte er: „Dass ich das Zeug dazu habe, war mit klar.“

„Es läuft besser als gut”

Die aktuelle persönliche Bilanz aber hat auch er sich selbst in den kühnsten Träumen so nicht ausgemalt. „Es läuft besser als gut“, sagt er. Was sich im Moment vielleicht wie ein Traum anfühlt, sei aber nur eine Momentaufnahme, erdet er sich selbst sofort.

Groß geworden beim TSV Sparrieshoop

Als er fünf Jahre alt war, waren seine Eltern von Hamburg nach Elmshorn gezogen. Mit Fußball hat er vor 15 Jahren beim TSV Sparrieshoop begonnen, weil er von einem dortigen Trainer angesprochen wurde. Dort hat er alle Jugendmannschaften durchlaufen, im ersten Männerjahr den Abstieg von der Bezirks- in die Kreisliga miterlebt und in der Spielzeit 2017/18 den endgültigen Durchbruch geschafft. „Ich habe die Zeit das sehr genossen“, sagt er dankbar.

Er habe eigentlich auch nicht das Bedürfnis gehabt, unbedingt zu wechseln. Die Chance, beim Aufsteiger aus Barmstedt aber in der Landesliga zu kicken, habe er sich dann doch nicht entgehen lassen wollen – und das in einer ähnlich vertrauten Umgebung wie in Sparrieshoop. „Rantzau ist ein Verein, der familär ist“, hat Matern schnell festgestellt.

Studium in Potsdam

Von dieser Familie wird Matern sich nun aber etwas entfernen. Montag nimmt er in Potsdam das Sportmanagement-Studium auf und zieht in die brandenburgische Landeshauptstadt um. „Ich wäre gern hier geblieben“, bedauert er, dass dieser Studiengang in Hamburg nur an privaten Hochschulen angeboten werde.

Außerdem hält Matern weiterhin engen Kontakt zum TSV Sparrieshoop. „Mein bester Freund spielt da. Ich habe bis jetzt bei jedem Heimspiel zugeguckt“, erzählt er. Ausgerechnet aber, wenn der TSV am Samstag, 29. September, um 16 Uhr an die Barmstedter Düsterlohe kommt, um gegen Rantzaus Zweite zu spielen, wird er nicht dabei sein.

Zwei Stunden zuvor ist in Halstenbek Anpfiff für die Landesliga-Elf, in deren Startformation Matern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stehen wird. „Ein starker Gegner“, urteilt Matern über HR, „aber nach den Spielen gegen den HSV und gegen Türkiye bin ich zuversichtlich, dass ein Punkt drin ist – oder auch mehr.“

Barmstedter müssen nicht auf ihren Stürmer verzichten

Trotz des beginnenden Studiums wird Matern beim anschließenden Mannschaftsessen im Restaurant „Mühlenstein“ von SSV-Trainer Fürstenberg nicht seinen Ausstand geben. Zu den Rantzauer Spielen wird er aber auch während des Semesters in den Kreis Pinneberg zurückkommen. „Wir haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen“, sagte der Sportliche Leiter Hartlieb.

Gut möglich, dass dann der Kronprinz Matern auch gemeinsam mit dem bisherigen Torjäger vom Dienst, Bruns, gemeinsam in der Anfangsformation steht.