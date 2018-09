Gelungene Heimpremiere dank Siebenmeter-Fest : Barmstedter MTV mit Nerven aus Stahl

Barmstedter Hamburg-Ligist treibt die SG Hamburg-Nord II zur Verzweiflung.

von Michael Bunk

18. September 2018, 15:00 Uhr

Barmstedt | Jesko Sauerland bewies Nerven aus Stahl. Siebenmal trat er für den Barmstedter MTV zum Siebenmeter an – und versenkte den Ball ebenso oft in den Maschen. Den achten versenkte der für eine Stunde aus dem Handball-Ruhestand reaktivierte Andreas Butzmann, da Sauerland beim Stande nach 45 Minuten verletzungsbedingt ausgeschieden war.

BMTV aus sieben Metern stark

Bei den Gästen der SG Hamburg-Nord II scheiterten Felix Häusler und Oliver Schröder in der Schlussphase an eben dieser Aufgabe und BMTV-Torhüter Dejan Bozic, der insgesamt sechs Siebenmeter parierte und insgesamt fünf Gästespieler so zur Verweiflung trieb. Der Lohn: Die Barmstedter Handballer gewannen ihr erstes Heimspiel nach dem Aufstieg in die Hamburg-Liga 27:26 (15:14).

„Man muss nur ein Tor mehr machen als der Gegner“, lautete das lächelnde Resümee von BMTV-Trainer Matthias Matuch.

Der Coach musste für dieses Spiel etwas umdisponieren, da ihm in Patrick Geist und Ole Pauschert zwei wichtige Rückraumspieler fehlten; dafür stellte sich Butzmann als Aushilfe zur Verfügung. Zudem konnte Mattuch selbst nicht aktiv werden, da er gesundheitlich die ganze Woche nicht trainieren konnte.

Die Barmstedter Handball-Ritter wollten dieses Spiel wieder aus einer kompakten Abwehr gestalten, um dann mit dem Tempogegenstoß oder sachlich vorgetragenen Angriffen zum Erfolg zu kommen.

Barmstedter bleiben ruhig

Während das Vorhaben in der Abwehr aufging, gab es in den ersten zwölf Minuten im Angriff immer wieder unnötige Ballverluste und Abspielfehler, so dass der Gast aus Hamburg mit zwei Toren in Front lag (4:6). Eine Zeitstrafe für die SG brachte den Handball-Rittern eine 7:6-Führung.

Entscheidend konnte sich der BMTV aber nicht absetzen. Daher entwickelten sich die letzten fünf Minuten zu einem Krimi mit dem besseren Ende für die Hausherren. „Wir haben uns nie aus der Ruhe bringen lassen“, lobte Matuch.