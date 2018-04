Leichtathletik : Barmstedter läuft London-Marathon mit

Sven Sievers erfüllt sich mit seiner Teilnahme in der britischen Hauptstadt einen Traum. Als Generalprobe diente ein Lauf von Küste zu Küste.

von Michael Bunk

21. April 2018, 09:30 Uhr

Barmstedt | Gestern Morgen saß er im Flieger, heute gibt es einen Tag zum Akklimatisieren und Montagabend steht bereits der Rückflug aus London an. Dazwischen bleibt am Sonntag Zeit für 42,195 Kilometer. Sven Sievers aus Barmstedt erfüllt sich einen Traum und nimmt erstmals am Londoner Marathon teil. Es ist erst das zweite Mal, dass sich der 42-Jährige an diese klassische Laufdistanz traut.

London kein unbekanntes Pflaster

Aber warum erst in die englische Hauptstadt fliegen, wenn eine Woche später der Hamburg-Marathon stattfindet? „Weil ich London mag und schon ein paar Mal da gewesen bin“, kommt die Antwort des Steuerberaters wie aus der Pistole geschossen.

Viele Ecken der Strecke, die über die Docklands in Richtung City führt, mit der berühmten Tower Bridge die Themse kreuzt und schließlich vor dem Buckingham-Palast endet, kenne er bereits von vergangenen Besuchen.

„Ich bin sportlich nicht die Gazelle vor dem Herrn“

Daher stand für Sievers schnell fest, dass sein zweiter Marathon der auf der britischen Insel sein würde. Die Premiere hat er vergangenes Jahr in Hamburg mit einer Zeit von 4:45 Stunden gefeiert. „Ich bin sportlich nicht die Gazelle vor dem Herrn“, sagt der Barmstedter von sich selbst. „Zum Schluss geht viel über Willen und Kampf.“

Zur Generalprobe hat Sievers mit dem Lauftreff des Barmstedter MTV am selbst organisierten Lauf von der Ostsee- zur Nordseeküste mitgemacht. Drei Etappen der Staffel, zusammen etwa 30 Kilometer, lief er mit.

Ein Fischbrötchen als Belohnung

Ein Teilstück davon Seite an Seite mit Andreas Theel, der sich am Sonntag, 6. Mai, in Heilbronn an einen Marathon wagt. Außerdem nahmen Silke Siefke, Susanne Rattay, Klaus Siefke, Holger Ray, Meike Theel und Monika Schwerdt Teilstücke der 70 Kilometer langen Strecke zwischen Eckernförde und Husum in Angriff. An der Badestelle Husumer Dockkoog gab es für alle zur Belohnung ein leckeres Fischbrötchen.

Foto: EN

In der vergangenen Woche war Sievers dann wie üblich zwei Mal beim Lauftreff für eher kurze Runden. „Training wie vor jedem anderen Lauf auch“, sagt er vor dem Abflug nach London.

Und so viel steht für Sievers bereits fest: Einen dritten und letzten Marathon („Aller guten Dinge sind drei“) wird er laufen – nicht im kommenden, aber wahrscheinlich im übernächsten Jahr. Aber darüber näher zu sprechen, ist ein Thema für die Zeit nach dem London-Marathon.