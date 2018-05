Handball-Oberliga HH/SH : TuS Esingen und der „Fluch der Pharaonen“

Tornescherinnen reisen zum Abstiegsfinale nach Glückstadt. Ihre Überlebenskünste haben sie bereits unter Beweis gestellt.

von Manfred Bode

05. Mai 2018, 09:00 Uhr

Tornesch | Den „Fluch der Pharaonen“ haben die Frauen des TuS Esingen schon besiegt, indem sie den magischen Stein der Philosophen fanden. Wie in den Spielregeln des „Final Escape“ in Kiel verlangt wird, lösten die Tornescherinnen die Aufgabe in 60 Minuten, konnten sich damit aus dem „adventure room“ befreien und „retteten ihr Leben“.

Dass die zum Saisonabschluss schon lange geplante Ausfahrt der Handballerinnen mit Wikinger-Schach am Strand, Fördefahrt nach Laboe und Detektivspiel so eng mit der sportlichen Realität zu tun haben würde, konnten die Organisatorinnen Svenja Rix-Müller und Marike Pletz natürlich nicht ahnen.

Esingen hilft nur ein Sieg

Denn auch am Samstag, 5. Mai, im letzten Saisonspiel der Oberliga Hamburg/SH geht es für die TuS-Frauen ums „Überleben“. Nur mit einem Sieg beim MTV Herzhorn (18 Uhr, Glückstadt) kann Aufsteiger Esingen die Klasse halten, im anderen Fall bliebe Herzhorn drin.

Diesen „Showdown“ wollte Trainer Trainer Patrick Kohl vermeiden – auch weil der Grundschullehrer wusste, dass er am Spieltermin schon mit seiner Freundin im Urlaub auf Mallorca weilen würde.

Trainer Kohl fiebert aus der Ferne mit

Der Coach ist jedoch optimistisch, dass sein Team die Aufgabe auch ohne ihn lösen wird. „Wir haben uns in einer extra langen Einheit noch einmal gemeinsam taktisch eingestimmt“, sagt Kohl, der in Glückstadt von Nadja Günter und Ann-Cathleen Theel vertreten wird.

Hinspiel als Mutmacher

Sportlich hat der TuS Esingen alle Trümpfe in der Hand. Das Hinspiel gewannen die Tornescherinnen 25:21, weil sie das Herzhorner Spiel über die Außenpositionen störten und im Angriff auf allen Positionen torgefährlich waren. Da zudem die 6:0-Abwehr durch Joanna Rothe noch an Stabilität gewonnen hat und sich Nane Hauschildt auf Linksaußen enorm steigerte, sollte der Klassenerhalt gelingen.