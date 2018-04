Handball Oberliga HH/SH : Michael von Thun ist neuer Trainer des TuS Esingen

Der 57-Jährige übernimmt im Sommer das Amt von Patrick Kohl. Stimmt die Chemie zwischen Team und Trainer diesmal?

von Johannes Speckner

05. April 2018, 09:30 Uhr

Tornesch | Auf der ersten der beiden „Trainer-Baustellen“ der Handball-Abteilung des TuS Esingen wurden die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen: Michael von Thun (Foto) übernimmt im Sommer das Traineramt bei den TuS-Frauen von Patrick Kohl, der dann auf Wunsch der Spielerinnen nach nur acht Monaten wieder ausscheiden wird (wir berichteten).

„Von Thun hat am Montag der vergangenen Woche probeweise eine Übungseinheit geleitet“, berichtete Claas-Peter Schütt, der als Co-Trainer der 1. Männer den Vorstand der TuS-Handball-Abteilung bei der Trainersuche entscheidend unterstützte.

Nach dem ersten Kennenlernen waren beide Seiten zufrieden: Die Spielerinnen mit dem, was der B-Lizenz-Inhaber ihnen anbot, und der erfahrene Übungsleiter mit der Beteiligung von 16 Spielerinnen. Anschließend einigten sich die TuS-Verantwortlichen mit von Thun auf eine Zusammenarbeit in der kommenden Saison 2018/2019.

Klassenerhalt ist keine Voraussetzung

Und der 57-Jährige, der aktuell noch die 1. weibliche A-Jugend des Barmstedter MTV betreut, wird unabhängig davon, ob die TuS-Damen den Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein schaffen oder nicht, seine Arbeit in den Sporthallen der Klaus-Groth-Schule Tornesch aufnehmen: „Weder in den Gesprächen mit ihm noch in denen mit den Spielerinnen, die mir bisher ihren Verbleib für die nächste Serie zugesagt haben, war die zukünftige Liga-Zugehörigkeit entscheidend“, sagte Schütt.

Der in Kiebitzreihe lebende von Thun betreute einst zwei Spielzeiten lang die 1. Männer des MTV Herzhorn in der Oberliga; zuvor engagierte er sich beim Elmshorner HT. Nun arbeiten Schütt und Co. mit Hochdruck daran, auch die zweite Baustelle zu schließen, sprich die zukünftige Besetzung des Trainerpostens bei den 1. Männern zu klären.