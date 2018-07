WKK-Cup in Tornesch : Große Turnierwoche im Torneum

Der FC Union Tornesch richtet zum achten Mal den WKK-Cup aus. Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Teams veranstalten ihren eigenen Wettbewerb. Mit Spielplan.

von Johannes Speckner, Kornelius Krüger

16. Juli 2018, 12:00 Uhr

Tornesch | Das Fußball-Vorbereitungsturnier des FC Union Tornesch um den „WKK-Cup“ geht in seine achte Auflage.

Bei dieser werden viele Dinge anders sein als bei den bisherigen Turnieren: „Wir haben ein neues und wie wir meinen attraktiveres Format entwickelt“, erklärte Frank Mettal, Geschäftsführer des „Torneum Fußballparks“, nachdem er sich mit den Union-Verantwortlichen und Michael Rathjen, dem Geschäftsführer der in Uetersen ansässigen Firma WKK, die seit der Turnier-Premiere im Juli 2011 als Namensgeber und Sponsor fungiert, ausführlich ausgetauscht hatte.

Weniger Turnier-Tage, aber mehr Wettbewerbe

So wurde die Veranstaltung komprimiert und findet jetzt nicht mehr an fünf Abenden und mit fünf Teams, sondern nur noch an drei Abenden sowie mit vier Mannschaften statt. „Eine weitere Neuerung ist, dass es für die Herren-Teams zwei Turniere gibt“, berichtete Frank Mettal. So werden, jeweils im Modus „Jeder-gegen-Jeden“, gleich zwei WKK-Cup-Sieger ermittelt.

Vier Union-Teams gefordert

Die 1. Tornescher Herren empfangen zu ihrem Turnier ihren Landesliga-Rivalen SV Halstenbek-Rellingen sowie die beiden Oberligisten VfL Pinneberg und SV Rugenbergen.

Die 2. Union-Männer (Kreisliga 8) erwarten hingegen bei ihrem Turnier mit dem Heidgrabener SV sowie dem Kummerfelder SV zwei benachbarte Bezirksligisten und Rasensport Uetersen (Kreisliga 7).

Am Montag, 16. Juli, sowie am Mittwoch, 18. Juli, und am Freitag, 20. Juli, finden pro Turnier jeweils zwei Partien statt; die Anstoßzeiten sind 18.30 Uhr und 20 Uhr. Wie zuletzt geht jedes Spiel über zweimal 35 Minuten.

Am Samstag, 21. Juli, veranstalten dann die 1. Frauen von Union Tornesch ihren WKK-Cup. Zuvor, am Donnerstag, 19. Juli, sind die 2. Union-Frauen an der Reihe.