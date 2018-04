Personalplanungen beim SH-Ligisten : Zwei Hüruper zurück nach Tarp

Zwei Spiele gilt es noch zu absolvieren, dann geht es auch für die SH-Liga-Handballer der HSG Tarp-Wanderup in die Pause.

07. April 2018

„Unsere Ziele haben wir erreicht, auch wenn nicht immer alles gepasst hat. Da war schon noch ein wenig mehr drin“, so Trainer Jan Weide: „Auch wenn das Saisonende vor der Tür steht, zum Abschluss erwarte ich noch einmal volle Konzentration und Einsatz von meiner Mannschaft.“

Die Planung für die neue Serie läuft. „Wir wollen die Zusammenarbeit der ersten und zweiten Männermannschaft forcieren, zudem werden wir in der kommenden Saison auch wieder eine männliche A-Jugend an den Start bringen können“, berichtet Handball-Obmann Mario Kretschmer, der auch in der neuen Spielzeit die zweite Männermannschaft der Tarper trainieren wird.

Die ersten Zugänge stehen fest. Vom Oberligisten TSV Hürup wechseln Rückraumspieler Jason Hein und Kreisläufer Timon Schmidt wieder zurück an die Treene. Beide stammen aus dem Tarper Nachwuchs und haben ihre ersten Spiele im Männerbereich für die HSG absolviert. „Wir sehr glücklich darüber, dass beide den Weg zurück zu uns gefunden haben“, freut sich Kretschmer, der mit Leroy Lorenzen (SG Oeversee/Jarplund-Weding) einen weiteren ehemaligen Tarper Jugendspieler als Neuzugang begrüßen kann.

Auch Linkshänder Finn Saager, der bereits in der laufenden Spielzeit zurück an die Treene zurück gewechselt war, hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. „Für uns war es unter anderem wichtig, die Positionen im Rückraum doppelt zu besetzen. Allerdings wird Finn auf Grund seiner Tätigkeit als Polizist nicht immer zur Verfügung stehen“, erläutert Jan Weide.

Die Planungen für beide Männer-Teams sind weuit fortgeschritten, aber noch nicht ganz abgeschlossen. Handball-Obmann Mario Kretschmer: „Wir haben schon noch ein wenig Bedarf, entsprechende Gespräche laufen bereits.“