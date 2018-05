Spitzenspiel der Fussball-Regionalliga : Wolfsburg II kämpft um die letzte Titelchance

Es ist angerichtet: Die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 treffen am Sonnabend (13.30 Uhr) auf den Tabellendritten VfL Wolfsburg II.

von Ulrich Schröder

03. Mai 2018, 20:00 Uhr

Die „Schützenhilfe“ blieb aus. Sowohl der Hamburger SV II (in Jeddeloh) als auch der VfL Wolfsburg II (bei St. Pauli II) gewannen ihre Mittwochs-Spiele in der Fußball-Regionalliga mit 1:0. Der HSV (32 Spiele) liegt mit 66 Punkten einen Zähler vor dem SC Weiche Flensburg 08, der aber noch zwei Partien mehr zu bestreiten hat. Sechs Punkte hinter dem Team von Trainer Daniel Jurgeleit liegt der VfL Wolfsburg II. Wollen die Niedersachsen noch in den Titelkampf eingreifen, müssten sie am Sonnabend (13.30 Uhr) im Manfred-Werner-Stadion beim SC wohl gewinnen.

Und dafür tut die Bundesliga-Reserve viel. Der VfL blieb nach dem Spiel bei St. Pauli II in Hamburg, absolvierte dort ein Kurz-Trainingslager, und fährt direkt nach Flensburg.

Wolfsburgs Trainer Rüdiger Ziehl: „Wir wollen das Spiel absolut professionell angehen und wissen, dass wir uns in Flensburg gehörig steigern müssen. Wichtig gegen St. Pauli war nur das Ergebnis – wir wollten unbedingt gewinnen, um unser kleines Endspiel zu haben.“

Ein Kurz-Trainingslager in der Woche – wieder einmal ein Beleg dafür, dass in der Regionalliga die Bedingungen unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber gejammert wird nicht an der Förde. „Wir können uns doch nicht damit beschäftigen, was der Gegner macht“, sagt Trainer Jurgeleit. Ihn interessiert die eigene Mannschaft und die konzentrierte Vorbereitung auf das Spitzenspiel. Bei einem Flensburger Erfolg am Sonnabend wäre der Vorsprung auf neun Zähler angewachsen. Aber auch Rechenspiele lassen den SC-Coach kalt, ihn interessiert ausschließlich das nächste Spiel. „Wir wissen, dass Wolfsburg hier was machen möchte. Da heißt es, kompakt zu stehen. Jeder einzelne Spieler muss seine Qualitäten in die Waagschale werfen“, sagt er.

Spannung ist angesagt – und Jurgeleit baut auf die Fans aus dem Norden: „Für uns ist jede Unterstützung wichtig, dazu können auch die Zuschauer ihren Teil beitragen.“ Spiele gegen Wolfsburg waren eigentlich immer gut besucht. An der Bredstedter Straße gab es bislang zwei herausragende Duelle: ein 3:2-Sieg am 8. Oktober 2014 (einem Mittwoch-Nachmittag) und ein 1:0-Sieg vor 1496 Fans am 15. November 2015, jeweils mit dem jetzigen SC-Spieler Marvin Kleihs im Wölfe-Trikot. Beim VfL kickten auch schon Jannis Pläschke und Junior Ebot-Etchi. Pläschke und Ebot-Etchi werden am Sonnabend allerdings fehlen, Ebot-Etchi wegen der fünften Gelben Karte, die er am Dienstag in Oldenburg sah. Mit dem 2:2 am Dienstag war Jurgeleit einverstanden, oder wie er ausdrückte: „Ich war nicht ganz unzufrieden.“

Abgehakt, nächstes Spiel. Qualität ist gefragt gegen einen Gegner, der schon zwei Mal Regionalliga-Meister war (2014 und 2016) und mit Blaz Kramer (15 Saisontreffer) über einen echten Torjäger verfügt.