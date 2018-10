Fussball-Oberliga : Weiche 08 II im freien Fall

Die zweite Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08 befindet sich in der Fußball-Oberliga weiter im freien Fall.

von shz.de

22. Oktober 2018, 15:00 Uhr

Dabei scheinen den Fördestädtern vor allem Mannschaften aus Neumünster nicht zu behagen. Nach der bitteren 0:3 Niederlage beim VfR setzte es gegen den PSV eine niederschmetternde 0:5 (0:3)-Heimpleite. „Flensburg hatte am Anfang zwei, drei Möglichkeiten, die unser Torwart Philipp Reinhold überragend hält. Wir dagegen waren effektiv und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, frohlockte PSV-Trainer Thomas Möller nach vier sieglosen Spielen.

„Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe. Ich habe wohl die falsche Taktik gewählt“, stellte sich Flensburgs Co-Trainer Frank Peters, der den in Urlaub befindlichen Coach Thomas Seeliger vertrat, vor seine Mannschaft. Diese hätte bereits nach drei Minuten in Führung gehen müssen. Doch der allein auf Philipp Reinhold zulaufende Jannik Drews scheiterte am stark parierenden PSV-Keeper. Das sollte sich nur drei Minuten später rächen, als der starke Patrick Fürst in die Muitte passte und Amir Ahmadi zum 0:1 traf.

Danach waren die Gastgeber überlegen, aber im Abschluss nicht konsequent. Zudem mussten sie beim schnellen Konterspiel der Gäste auf der Hut sein. So fiel auch der zweite Treffer des Möller-Teams. Wieder bereitete der überragende Fürst vor, Paul Falk markierte das 0:2 (21. Minute). Danach haderten die Platzherren schon mit sich selbst, von Ärmel aufkrempeln war nichts zu sehen. Sechs Minuten später wurde ein Ballverlust bestraft, als Falk allen davon lief und zum 0:3 einschob. Drei Minuten vor der Pause hätte es noch schlimmer kommen können, doch SC-Keeper Ole Rathmann kratzte einen Seitfallzieher von Marvin Kehl mit den Fingerspitzen weg.

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff rettete Philipp Reinhold mit starkem Reflex gegen den freien Tobias Zuth seinem Team den komfortablen Vorsprung. Nach Wiederanpfiff erwischten die Gäste wieder einen Blitzstart. Kehl blieb im Zweikampf Sieger und zog aus mindestens 30 Metern ab. Rathmann streckte sich vergeblich (47.).

Danach kontrollierten die Neumünsteraner das Geschehen, ein nachhaltiges Aufbäumen von Weiche 08 war nicht zu sehen. Nach einer knappen Stunde Spielzeit durfte auch der eher selten als Torschütze in Erscheinung tretende PSV-Kapitän Christoph Pfützenreuter einen Treffer bejubeln.