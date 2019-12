Wajerski geht am Saisonende nach Schleswig

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 17:30 Uhr

Flensburg | Am Montag Abend saß er noch auf der Bank bei den Landesliga-Handballerinnen der HFF Munkbrarup, freute sich über den 33:15-Erfolg seiner Mannschaft gegen den TSV Weddingstedt. Die Handball-Freunde Flensburg-Munkbrarup sind Tabellendritte. Noch einen Platz besser steht in der SH-Liga, eine Klasse höher, Schleswig IF da – und dort wird HFF-Coach André Wajerski in der neuen Saison Trainer. Amtsinhaber Melf Carstensen war in der laufenden Spielzeit nur notgedrungen wieder eingesprungen.

„Wir waren schon länger im Kontakt. Nach mehreren Gesprächen kamen wir zu dem Entschluss, dass seine Philosophie zu unserem Spiel passt und er unserer Mannschaft neue Impulse geben könnte“, sagte SIF-Spielerin Michelle Lübker, zugleich Handball-Obfrau des Vereins. Sie sagt: „André ist ein junger Trainer und man kannte sich vorher nicht. Aber das sehen wir als Vorteil.“

Wajerski (32) freut sich auf die bevorstehende Aufgabe. „Ich bin mittlerweile zehn Jahre bei HFF. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht, da kam die Anfrage von SIF zum richtigen Zeitpunkt. Letztlich ist es keine Entscheidung gegen Munkbrarup, sondern für Schleswig“, sagt der Trainer, der 2004 als Kapitän der B-Jugend der SG Flensburg-Handewitt Deutscher Meister wurde.

Die Landesliga sei die höchste Klasse, in der er bisher trainiert habe. „Daher werde ich neu in der Schleswig-Holstein-Liga sein, aber die Herausforderung nehme ich gerne an.“