Fussball-Regionalliga der A-Junioren : Ungewöhnliche Saison für den SC Weiche Flensburg 08

Die neu formierten A-Junioren des SC Weiche 08 erwarten am Sonntag den Eimsbütteler TV II aus Hamburg.

Flensburg | Am Sonntag (13 Uhr, Stadion) gilt es: Die A-Junioren des SC Weiche Flensburg 08 bestreiten ihr erstes Spiel in der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord. Gegner der Mannschaft des Trainer-Trios Dimitry Kehl (bislang C-Junioren), Peter Feies und Viktor Nemtschinow ist der Eimsbütteler TV II – die „Erste“ der Hamburger spielt in der Bundesliga. Nord...

