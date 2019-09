Handball : TSV Nord verpflichtet Thabea Kautz

Kurz vor dem Saisonstart in der 2. Handball-Bundesliga haben die Frauen des TSV Nord Harrislee ihren Kader noch einmal verstärkt.

Harrislee | Der TSV Nord Harrislee hat auf den kurzfristigen Abschied von Ann-Karolin Lache reagiert und noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Handball-Zweitligist verpflichtete Thabea Kautz, die bislang das Trikot vom Oberligisten HSG Holstein Kiel Kronshagen getragen hat. Die 24-jährige Studentin, aufgewachsen in Soltau (Niedersachsen) und wohnhaft in Kiel, ist auf Linksaußen und Rückraum Mitte einsetzbar. "Es war uns wichtig, aufgrund der zu erwarteten strapaziösen Saison mit den vielen Reisen eine gewisse Breite im Kader zu haben und ihn deshalb noch mal aufzustocken", sagt Co-Trainer Peer Linde. "Thabea ist eine sehr zielstrebige und ehrgeizige Person. Sie wird uns weiterhelfen." Thabea Kautz selbst spricht von einem "Traum und großen Abenteuer", mit dem Nord-Frauen die Mission Klassenerhalt in der 2. Liga anzugehen.