2. Handball-Bundesliga : TSV Nord Harrislee bindet vier Säulen der Mannschaft

Sophie Fasold, Madita Jeß, Matilda Pleger und Catharina Volquardsen verlängern ihre Verträge um ein weiteres Jahr.

Harrislee | Den sportlichen Befreiungsschlag nach fünf Niederlagen in Folge wollen die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee am Sonnabend (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen die SG 09 Kirchhof schaffen – der personelle ist ihnen bereits gelungen. Vier Leistungsträgerinnen werden auch in der neuen Saison für die Nordfrauen spielen: Sophie Fasold, Madita Jeß, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.