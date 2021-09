Fussball-Oberliga : TSB Flensburg verliert 1:2 in Risum-Lindholm

Führung von Koschenz reicht dem Fußball-Oberligisten nicht - Nordfriesen drehen die Partie in der Schlussphase.

von Wolfgang Pustal

19. September 2021, 19:35 Uhr

Risum-Lindholm | Dem SV Frisia 03 Risum-Lindholm ist in der Fußball-Oberliga vor 200 Zuschauern im Niko-Nissen-Stadion ausgerechnet gegen den Favoriten TSB Flensburg der erste Sieg gelungen. Mit einer taktischen und kämpferischen Glanzleistung sicherten sich die Nordfriesen drei wichtige Punkte, schlossen zu den Fördestädtern auf und verbesserte sich auf Platz fünf.

Das 2:1 (0:1) stieß TSB-Coach Hoymar Sörensen sauer auf. „Wir haben in der ersten halben Stunde zu wenig aus unserer Überlegenheit und dem Ballbesitz gemacht. Dann wurde es etwas besser und wir gingen verdient in Führung. Nach der Pause haben wir uns zu viele einfache Fouls geleistet und Frisia stark gemacht. Wir haben die Leistung nicht gebracht, waren ohne Inspiration – und dann darf man sich nicht wundern, dass man hier verliert. So wird es auch für uns nicht einfach, unter die ersten vier Mannschaften zu kommen“, war der TSB-Coach enttäuscht.

Beide Mannschaften begannen taktisch sehr diszipliniert. Kurz gesagt: TSB hatte den Ball, Frisia die Chancen. Zwischenzeitlich mahnte Sörensen mehr Tempo bei seinen Jungs an, aber so richtig in Fahrt kamen die spielerisch überlegenen Gäste dennoch nicht. Nur einmal ließ sich die disziplinierte Frisia-Abwehr überraschen. Nach einem weiten Einwurf war Marc Koschenz frei im Strafraum und traf aus kurzer Distanz zum 0:1 (42.) ins Tor. Damit schien sich das Geduldsspiel des TSB auszuzahlen.

Nach der Pause aber stellte Frisia etwas um, war nun deutlich offensiver und präsenter. Die Gäste hatten so etwas mehr Platz im Angriff, kamen jetzt zu mehr Chancen. Hauke Spoth (53.) scheiterte am guten Mats Hinrichs. Auf der Gegenseite hatten Yago Heider (57.) und Jannik Oliver Fust (58.) eine Doppelchance, die beide Male Ole Rathmann stark zunichte machte.

Der TSB hatte spielerische Vorteile, die machte Frisia aber durch unbändigen Einsatz mehr als wett. Nach einem Foul von Calvin Ogara an Jonas Heider verwandelte Jannik Schmalfeld den Strafstoß zum 1:1 (75.). Beide wollten mehr, aber nur Frisia gelang das erlösende Tor: Nach einem langen Ball und Kopfballablage traf Thore Feddersen aus kurzer Distanz zum 2:1 (86.).