SG Flensburg-Handewitt : Torbjörn Bergerud lost Vorrunde der Handball-EM aus

Der SG-Keeper gibt am Freitag gemeinsam mit drei anderen Spielern die Losfee.

von Flensburger Tageblatt

25. Juni 2019, 16:31 Uhr

Flensburg | Ein Torhüter als Losfee: Torbjörn Bergerud vom deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt ist am Freitag einer von vier Spielern, die in Wien die Vorrunde der Europameisterschaft auslosen. Die EM-Endrunde findet vom 9. bis 26. Januar 2020 in Bergeruds Heimatland Norwegen, in Schweden und in Österreich statt.

Neben dem SG-Keeper ziehen der Schwede Philip Henningsson, der Österreicher Robert Weber und Daniel Dujshebaev von Titelverteidiger Spanien die Loskugeln.