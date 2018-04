Besucherrekord im Manfred-Werner-Stadion? : Stimmungshoch vor dem Spitzenspiel

Am Mittwoch steigt das Gipfeltreffen in der Fußball-Regionalliga: Der SC Weiche Flensburg 08 will zu Tabellenführer Hamburger SV II aufschließen.

von Ulrich Schröder

10. April 2018, 21:00 Uhr

Lachen dringt aus der Kabine. Die Stimmung ist gut beim Training der Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08. Alle Spieler sind dabei. Nedim Hasanbegovic trägt Laufschuhe, die zuletzt angeschlagenen Fiete Sykora und Florian Meyer Fußballschuhe. Meyer feierte am Sonnabend in der zweiten Mannschaft beim 2:1 in Neumünster sein Comeback, spielte eine Halbzeit lang. „Wäre auch noch länger gegangen“, sagt der 30-Jährige und lächelt.

Auch Mittelfeld-Abräumer Hasanbegovic ist wieder fit. „Verletzung ist ausgeheilt, kann wieder Gas geben“, liest Trainer Daniel Jurgeleit die Diagnose des Arztes von seinem Smartphone ab. Beste Voraussetzungen also für das mit Spannung erwartete Duell mit Tabellenführer Hamburger SV II am Mittwoch um 18.15 Uhr im Manfred-Werner-Stadion. Die Vorfreude bei Fans und Spielern ist groß. Auch Jurgeleit freut sich, wie seine Spieler die Aufgaben gegen Germania Egestorf-Langreder (1:0 und 2:0) gemeistert haben. „Gegen die holen nicht viele Mannschaften sechs Punkte“, sagt der 54-Jährige, in dessen Stimme Stolz mitschwingt.

Jetzt der HSV II – eine ganz andere Herausforderung für die Flensburger. Der Trainer charakterisiert den Bundesliga-Nachwuchs so: „Die haben enorme fußballerische Qualität, sind schnell, laufstark und beweglich. Die Spieler werden immer jünger und sind immer besser ausgebildet.“ Fast überflüssig zu erwähnen, dass die Talente der zweiten Mannschaften häufiger trainieren und eine optimale Betreuung genießen. Jurgeleit: „Übers Jahr gerechnet haben die bestimmt 50 Einheiten mehr als wir.“

Doch die Heimbilanz der Flensburger ist positiv und im Hinspiel war der SC ganz dicht dran am Sieg. Patrick Thomsen hatte fünf Minuten vor dem Ende zur Führung getroffen, Stephan Ambrosius in der zweiten Minute der Nachspielzeit ausgeglichen. Damals war Christian Titz, aktueller Coach des Bundesliga-Teams, noch für die U 21 verantwortlich.

Nach seiner Beförderung nahm Titz einige Spieler mit zu den Profis. Matti Steinmann und Tatsuya Ito spielten am vergangenen Wochenende 73 bzw. 90 Minuten gegen Schalke 04, Ambrosius und Mohamed Gouaida saßen auf der Bank. Tags darauf spielten Ambrosius und Gouaida in der Regionalliga, konnten das 1:2 des HSV in Havelse aber nicht verhindern. Es war die zweite Saisonniederlage des HSV, auch der SC hat erst zwei Mal verloren. „Wir haben nicht die Lösungen gefunden und die Bedingungen nicht gut angenommen“, ärgerte sich Titz-Nachfolger Steffen Weiß.

Mit welchen Spielern der HSV im Manfred-Werner-Stadion aufläuft, ist ein Geheimnis. Sicher mit von der Partie ist Torjäger Törles Knöll, der bei der Schlappe in Havelse seinen 16. Saisontreffer erzielte. Auch Daniel Jurgeleit ließ offen, wer im Kader für das Spitzenspiel steht – möglich, dass der gegen Egestorf geschonte Finn Wirlmann und Dominic Hartmann, der am Sonnabend 90 Minuten auf der Bank saß, zurückkehren.

Gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga sind andere Qualitäten gefragt als gegen Egestorf, wo es – zumindest im Hinspiel – auf Kampf ankam. Spielerische Lösungen sind gefragt. „Erfahrung und Cleverness werden auf Dauer nicht reichen“, weiß der SC-Coach.

Auch der HSV weiß um die Qualitäten des Gegners. „Da müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Trainer Weiß. Trotz des Termins in der Woche wird der Andrang groß sein, eine vierstellige Zuschauerzahl ist zu erwarten. Bei einer – nicht repräsentativen – Facebook-Umfrage reichen die Tipps von pessimistischen 752 bis zu euphorischen 2046. Man darf gespannt sein.