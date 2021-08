Fussball-Landesliga : „Sterne“ peilen den Klassenerhalt an

IF Stern Flensburg beklagt vor dem Saisonstart am Wochenende zahlreiche verletzte Spieler.

Flensburg | Die Vorgabe von Trainer Thomas Ziegenberg für den Fußball-Landesligisten IF Stern Flensburg ist eindeutig: „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Eine realistische Zielsetzung, zumal die Fördestädter in den vergangenen Spielzeiten stets um den Verbleib in der Liga kämpfen mussten. Es kommt hinzu, dass der Stern-Coach trotz eines 25 Spieler...

