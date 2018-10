Tanzen : Spektakel mit goldenem Glanz

Zwei Flensburger Rock ’ n ’ Roll Formationen holen beim „Heimspiel“ in der Fördehalle den Deutschen Meistertitel.

von Ulrich Schröder

24. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Mehr als 600 Tänzerinnen und Tänzer, 41 Formationen aus ganz Deutschland, 1000 begeisterte Zuschauer – der Rahmen war einer Deutschen Meisterschaft mehr als würdig. Und die Atmosphäre beim „Heimspiel“ beflügelte die Gastgeber vom Rock’n Roll-Club (RRC) Flying Saucers Flensburg. Sie freuten sich über vier Podestplätze, zwei Mal standen Formationen aus der Fördestadt bei den Deutschen Meisterschaften der Formationen auf dem Treppchen ganz oben.

In der Jugend-Klasse starteten die Tänzerinnen und Tänzer der Formation „Rockalarm“ verkleidet als Zombies unter dem Motto „Welcome To Your Nightmare“ und entführten Wertungsrichter sowie Zuschauer in die Welt des Grauens. Zum Schluss erklang das Lachen aus Michael Jacksons „Thriller“. Ein Alptraum wurde es für „Rockalarm“ nicht – 63,00 Punkte bedeuteten den Titel. Nach 2016 war es der zweite Titel für das Team um die Trainer Peter Carstensen (Vorsitzender des RRC Flying Saucers) und Jenny Rohloff.

Damit nicht genug– in der Girl-Klasse überzeugten die „Dancing Angels“ mit sehr guter Technik und Synchronität erneut und verteidigten ihren Deutschen Meistertitel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich. Nicht nur diese beiden Mannschaften hatten Grund zum Feiern. Die „Meisterjäger“ zeigten in der Master-Klasse mit dem „Phantom der Oper“ eine mitreißende Mischung aus Tanz und Akrobatik und gewannen erneut die deutsche Vizemeisterschaft. Sie mussten sich lediglich den amtierenden Weltmeistern aus Anzing geschlagen geben.

In der Showteam-Klasse erreichte „B a Lady“ mit neuer Choreografie einen starken dritten Platz und die neu zusammengestellte Lady-Formation „Titanium“ verfehlte das Treppchen mit Platz vier auf Anhieb nur ganz knapp.

Auch der Nachwuchs der „Fliegenden Untertassen“ wusste zu überzeugen. Auf ihrer jeweils ersten Deutschen Meisterschaft zogen die „Girls on Fire“ direkt ins Finale ein und die „Fire Girls“ belegten einen ausgezeichneten achten Rang.

Ebenfalls in der Lady-Klasse am Start waren die „MC Ladies“ vom RRC Nordic Revolution im Flensburger TC, die aber das Finale nicht erreichten und den achten Platz belegten.

„Toller Sport in allen Klassen“, resümierte der erschöpfte, aber glückliche Peter Carstensen. Der Vorsitzende dankte ausdrücklich den Sponsoren und den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern.