Fussball-Landesliga Schleswig : Spätes Gegentor ärgert IF Stern Flensburg

Die Serie hält - aber ganz zufrieden war der Flensburger Landesligist mit dem 3:3 gegen den BSC Brunsbüttel nicht.

Flensburg | Das Positive zuerst: Fußball-Landesligist IF Stern Flensburg blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, kam allerdings nicht über ein 3:3 (2:1) gegen den BSC Brunsbüttel hinaus. Stern-Trainer Thomas Ziegenberg: „Ein gerechtes Unentschieden. Allerdings fühlte es sich bei so einem späten Gegentor wie eine Niederlage an.“ Die Gäste präsentierten ...

