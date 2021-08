Spende : SG-Sponsor unterstützt Inklusion im Sport

Dänisches Bettenlager stattet 50 Sportmannschaften mit Trikots aus

Handewitt | Das Unternehmen „Dänisches Bettenlager“ (DBL) engagiert sich für die Inklusion im Sport. 50 Sportmannschaften werden im Rahmen des Projekts „Strong Teams“ mit Erima-Trikots ausgestattet. In der DBL-Zentrale in Handewitt wurden gestern die ersten Trikotsätze an die „Kicker Flensburg“ und die „Friesenkicker Niebüll“ übergeben, beides Fußballteams, in de...

