Fussball-Verbandsliga Nord : SG Nordau gewinnt das Spitzenspiel gegen den FC Tarp-Oeversee

Nach dem 1:0 liegt das Kreutzer-Team nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer, der zum zweiten Mal verliert.

Lindewitt | Es bleibt spannend an der Spitze der Fußball-Verbandsliga Nord. Nach dem 1:0 im Topspiel liegt die SG Nordau nur noch einen Punkt hinter dem FC Tarp-Oeversee. Auswärts punkteten der TSV Großsolt-Freienwill und DGF Flensburg, der FC Wiesharde gewann 6:2 in Niebüll. SG Nordau – FC Tarp-Oeversee 1:0 (0:0) Die SG zeigte sich vom 1:4 der Vorwoche in Großsol...

