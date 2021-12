Handball-Bundesliga A-Jugend : SG Flensburg-Handewitt gewinnt 39:32 in Minden

Die Nachwuchs-Handballer überzeugen beim Erfolg in Ostwestfalen mit einer guten Teamleistung.

Minden | Die A-Jugend-Handballer der SG Flensburg-Handewitt holten in der Bundesliga-Hauptrunde ihren zweiten Sieg und behaupteten sich mit 39:32 (19:19) bei GWD Minden. „Als Mannschaft sind wir besser aufgetreten als in den letzten Wochen“, freute sich Trainer Simon Hennig, der eine Partie mit viel Tempo gesehen hatte. „Minden deckte sehr offensiv, bis fast an...

