SG Flensburg-Handewitt : Schwitzen im Trainingslager

Der deutsche Meister bereitet sich in Kristianstad auf die neue Saison vor.

von Jannik Schappert

18. Juli 2019, 22:26 Uhr

Schwitzen, lächeln und wieder schwitzen – die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den zweiten Tag ihres Trainingslagers im schwedischen Kristianstad hinter sich gebracht. „Es war ein guter Tag“, meinte Maik Machulla am Donnerstagabend zum Ende einer zweistündigen Krafteinheit in der Crossfit-Box.

Trainer trainiert mit

Wie immer in der Vorbereitung stemmte der SG-Coach selbst Gewichte, um sich für die Saison fit zu machen, nachdem er morgens vor dem Frühstück gemeinsam mit seinem „Co“ Mark Bult bereits eine Runde laufen gewesen war – der Alltag eines Spitzenteams verlangt auch einem Trainer körperlich viel ab. „In der Saison fehlt mir dafür meistens die Ruhe“, sagte Machulla.

Bis auf den frisch an der Schulter operierten Holger Glandorf arbeiteten alle 17 Spieler die Aufgaben ab, die Athletiktrainer Michael Döring ihnen gestellt hatte. „Es macht mir auf jeden Fall Bock, an den Grundlagen zu feilen", sagte Marius Steinhauser - mit einem Lachen im Gesicht. Der von Döring als „trainingsverrückt" bezeichnete Außen hatte sichtlich Spaß.

Vorstellung in Ahus

Tag zwei des Trainingslagers begann morgens mit einer Handballeinheit, nach dem Mittagessen brachte Busfahrer Kay Bendixen das Team bei 24 Grad in den Küstenort Ahus, wo die SG am Samstag und Sonntag traditionell am Beachhandball-Festival teilnimmt.

Schon am Donnerstag wurden die Stars aus Flensburg den Zuschauern präsentiert, besonders viel Applaus ernteten natürlich die Schweden Jim Gottfridsson, Hampus Wanne und Simon Jeppsson.

Am Freitag trainiert der deutsche Meister zwei Mal. Auf eine Handball- folgt nachmittags eine Laufeinheit.