2. Handball-Bundesliga der Frauen : Schwache erste Hälfte entscheidet

Die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee verlieren ihr Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Waiblingen mit 23:29.

von shz.de

17. September 2018, 06:00 Uhr

Der Heimauftakt in der 2. Handball-Bundesliga ist den Frauen des TSV Nord Harrislee missglückt. Dem VfL Waiblingen musste sich das Team von Trainer „Shorty“ Linde mit 23:29 (9:17) beugen. „Wir haben vier Monate auf diesen Tag hin gefiebert. Anscheinend hat die Mannschaft gedanklich zu viel dort hinein investiert“, so Linde zum Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit.

Denn nach einem 3:3 nach sieben Minuten agierten die Gastgeberinnen immer nervöser und produzierten technische Fehler am Fließband. Dies nutzte der VfL Waiblingen zu einfachen Toren. Nach dem 6:8-Anschluss von Lotta Woch und Merle Carstensen brachen bei den Nord-Frauen alle Dämme. Fehlpässe und wenig Dynamik gegen die gegnerische Deckung sorgten für eine Vielzahl von Ballverlusten. Die Gäste kamen im Angriff mit druckvollem Spiel und einfachen Übergängen immer wieder zu freien Chancen und ließen den bedauernswerten Nord-Torhüterinnen Nane Sibbersen und Sophie Fasold kaum eine Abwehrchance. So gab es einen 0:8-Lauf der Harrisleerinnen und einen 6:16-Rückstand fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Zur Pause hieß es 9:17.

Aus der Kabine kamen die Gastgeberinnen zunächst wie verwandelt. Die Deckung packte beherzt zu und auch der Angriff ging in die sich bietenden Räume. Unter dem Jubel der knapp 300 Fans kämpften sich die Nordfrauen mit einem 5:0-Lauf auf 14:17 heran und schienen der Begegnung eine Wende geben zu können.

Doch dann ließ der Aufsteiger zu viele hochkarätige Chancen gegen die starke VfL-Torhüterin Mandy Hoogenboom liegen und offenbarte ein schwaches Rückzugsverhalten. Dies nutzten die Gäste, um dem Spiel selbst wieder ihren Stempel aufzudrücken. Mit konzentrierten und konsequenten Torabschlüssen setzte sich Waiblingen zum 15:25 ab. „Wir wussten, dass Harrislee 60 Minuten lang kämpft. Deshalb sind wir froh, dass wir gewonnen haben“, so das Resümee des Waiblinger Trainers Nicolaj Andersson.

TSV Nord Harrislee: Sibbersen, Tiedemann (n.e.), Fasold – Krey, Fischer, Natusch (1), Woch (4/2), Frauenschuh (1), Carstensen (6), Lache, Lauf (1), Andresen (1), Peters (9), Melfsen. VfL Waiblingen: Hoogenboom, Reemtsema – Nagler (5), Teixeira da Silva, Dirmeier, Gruber (7), Hagen (1), Baur, Odrowska (8/3), de Bellis (2), Hojczyk (1), Nikolovska (3), Welter (2).

Schiedsrichterinnen: Blunck/Maczeyzik (Hamburg).

Zuschauer: 295.