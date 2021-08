Fussball-Landespokal : SC Weiche Flensburg 08 und der TSB wollen ins Viertelfinale

Regionalligist gastiert am Sonntag in Siebenbäumen - spannendes Oberliga-Duell in Neumünster erwartet.

Flensburg | Sechs Mannschaften haben das Viertelfinale im Fußball-Landespokal bereits erreicht, zwei Flensburger Teams wollen es ihnen am Wochenende gleichtun: Titelverteidiger und Regionalligist SC Weiche 08 gastiert am Sonntag (14 Uhr) beim Landesligisten SV Grün-Weiß Siebenbäumen (Pokalsieger im Kreis Herzogtum Lauenburg), bereits am Sonnabend (14 Uhr) tritt Ob...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.