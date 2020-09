Fussball-Landespokal : SC Weiche Flensburg 08 muss am Sonntag ran

44 Stunden nach dem Liga-Auftritt gegen den HSV II steht für die Seeliger-Elf schon das nächste Pflichtspiel an.

von Ulrich Schröder

29. September 2020, 17:00 Uhr

Flensburg | Begeistert sind sie nicht beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 – aber sie absolvieren ihr Achtelfinalspiel im Landespokal beim Kreisligisten ETSV Fortuna Glückstadt wie vom Verband angesetzt am Sonntag um 15 Uhr. Die Flensburger müssen bereits am Freitag (19 Uhr) zum Punktspiel gegen den Hamburger SV II antreten. Der Vorverkauf begann am Dienstag im Vereinsheim der Glückstädter. Nach derzeitigem Stand der Dinge sind 150 Zuschauer zugelassen. „Wir arbeiten aber daran, dass es mehr werden, dann wird es auch eine Tageskasse geben. Es sieht ganz gut aus“, hieß es am Dienstag. Die Nachfrage, ob Gäste-Fans zugelassen sind, wurde bejaht – das ist allerdings abhängig von der erlaubten Zuschauerzahl. Soll heißen: Wenn ausverkauft ist, kommt niemand mehr rein.

Der Gegner spielt in der Kreisliga Süd-West und belegt derzeit Platz acht unter zwölf Teams. Dem 0:5 bei Merkur Hademarschen folgte zuletzt ein 3:0 gegen die TS Schenefeld.