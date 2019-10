SC Weiche Flensburg 08 besiegt St. Pauli II mit 4:1

von Ulrich Schröder

26. Oktober 2019, 17:20 Uhr

Flensburg | 3:0 zur Pause, 4:1 am Ende – es läuft bei den Flensburger Regionalliga-Fußballern.

Daniel Jurgeleit neigt nicht zu Übertreibungen. Wenn der Trainer der Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 bei seiner Spielanalyse das Wort „hervorragend“ verwendet, hat das etwas zu bedeuten. Damit lobte der Coach zum einen Jonas Walter, der nach mehr als drei Monaten Verletzungspause in die Startelf rutschte – und zum anderen die Gesamtleistung seiner Mannschaft, die dem FC St. Pauli II beim 4:1 (3:0) vor 814 Zuschauern keine Chance ließ.

„Das war die beste erste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben“, befand Mittelfeldspieler Dominic Hartmann. Man mochte ihm nicht widersprechen. Von Beginn an liefen die Flensburger die Gäste, die vier Akteure aus dem Profikader aufgeboten hatten, aggressiv an und zwangen sie zu Fehlern.

Den ersten machte Keeper Leon Schmidt, der Fabian Graudenz den Ball unbedrängt in die Füße spielte. Der Angreifer bedankte sich mit dem 1:0 in der 12. Minute. Kurz zuvor hatte Keeper Florian Kirschke gut gegen Henk Veerman und Robin Meißner pariert.

Das 2:0 resultierte aus einem weiten Einwurf von Torge Paetow. Tim Wulff ließ den Ball passieren, Abwehrchef Angelos Argyris schoss aus kurzer Distanz ein (22.). Und das 3:0 gelang dem starken Dänen Casper Olesen in der 38. Minute, nachdem ein Versuch von Graudenz geblockt worden war. Wermutstropfen aus SC-Sicht war das 1:3 von Jakub Bednarczyk in der 44. Minute.

Nach Wiederbeginn standen die Gastgeber tiefer, St. Pauli kam auf. „Wir hatten viel Ballbesitz, waren vor dem Tor aber nicht zielstrebig“, kritisierte Hamburgs Coach Joachim Philipkowski. Weiche 08 geriet kurzzeitig in Bedrängnis, befreite sich aber wieder. Dominic Hartmann und Fabian Graudenz bereiteten das 4:1 von Torge Paetow (67.) vor. Dominic Hartmann vergab noch eine Großchance (89.).