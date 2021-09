Fussball-Landesliga : Satrup und die „Sterne“ unter Zugzwang

Am Sonnabend um 15 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Derby in der Fußball-Landesliga Schleswig.

Satrup | Derbyzeit in der Fußball-Landesliga Schleswig: Am Sonnabend (15 Uhr) empfängt der TSV Nordmark Satrup das Team von IF Stern Flensburg. Ein Sieg täte beiden Kontrahenten gut. Die Gastgeber als Tabellendritte wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren, die Gäste sich aus der unteren Region des Klassements befreien. Stern mit neuem Selbstvertrauen Die...

