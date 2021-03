Leichtathletik : Risiko zu hoch: Auch 2021 kein Handewitter Sommerlauf

Frühzeitige Absage: Pandemiebedingt wird es wie im Vorjahr auch 2021 keinen Handewitter Sommerlauf geben.

Handewitt | Traurige Nachrichten für die regionale Laufgemeinde. Auch in diesem Jahr findet kein Handewitter Sommerlauf statt. Eigentlich sollte die 14. Auflage des beliebten Laufevents am 5. September in der Geest-Gemeinde über die Bühne gehen, doch nun entschieden sich die Organisatoren, die Planung einzustellen und die Veranstaltung frühzeitig abzusagen. Bereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.