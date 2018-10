Prominenter Gast in der Flens-Arena : Nur mit Helm ins Handball-Tor

Zu Besuch bei der SG Flensburg-Handewitt: Fußball-Torwart Sebastian Mielitz bewundert seine Kollegen zwischen den Pfosten.

„Mit einem Helm vielleicht“, lacht Sebastian Mielitz. Der Profi-Fußballer sitzt in der Flens-Arena und muss nicht lange über die Frage nachdenken, ob er sich auch beim Handball ins Tor stellen würde. „Ich habe großen Respekt vor Handball-Torhütern. Das ist schon atemberaubend, mit welcher Geschwindigkeit die Bälle kommen“, sagt der 29-Jährige. Er ist selbst Schlussmann, steht beim dänischen Erstligisten Sønderjysk Elitesport unter Vertrag und wohnt in Glücksburg. Zum Handball verschlägt es den ehemaligen Keeper von Werder Bremen (2009 bis 2014) eigentlich nicht – zumindest bisher.

Mit Michael Hoffmann hat Mielitz den gleichen Berater wie Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt. Hoffmann ist Gründer der Agentur Acorado Sports, gemeinsam mit Stefan Effenberg und dessen Sohn Etienne berät er Sportler aus verschiedenen Sportarten. Neben Glandorf sind das unter anderem der dänische Handball-Nationalspieler Casper Mortensen, der ehemalige Flensburger Jannek Klein (beide FC Barcelona), Fußball-Trainer Andreas Herzog – und eben Sebastian Mielitz.

„Wir versuchen, unterschiedliche Sportler zusammenzubringen und ihnen den Austausch zu ermöglichen“, erklärt Hoffmann. Daher nahm er Mielitz zwei Tage nach der Vertragsverlängerung von Holger Glanddorf mit zum SG-Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf. „Es ist das erste Mal, dass ich in der Halle bin. Ich freue mich auf die Atmosphäre“, erzählt der Torwart vor dem Spiel. Einen Tag zuvor hat er mit Sønderjysk ein Pokalspiel 2:0 gewonnen. „Zu null“, betont Mielitz. „Das dürfte im Handball etwas schwierig werden.“ Allzu viele Berührungspunkte hatte der Ex-Bremer noch nicht mit Deutschlands Ballsportart Nummer zwei. „Aber ich bin sehr sportaffin und habe das ein oder andere Spiel im Fernsehen gesehen. Jetzt will ich die Atmosphäre in der Halle fühlen“, sagt der 29-Jährige.

Gleicher Ort, knapp drei Stunden später: Flensburg hat Hannover in einem Krimi mit 29:28 niedergerungen. Und Sebastian Mielitz? Ist begeistert. „Es war spannend bis zum Schluss, ich habe mir das richtige Spiel ausgesucht“, meint der Torwart. Während des Spiels hat er besonders seine Positionskollegen in Augenschein genommen. „Handball-Keeper können das Spiel viel mehr beeinflussen. Mir ist aufgefallen, dass sie jede gelungene Aktion zelebrieren, um sich und die anderen zu pushen. Das möchte ich in mein Spiel aufnehmen“, sagt Mielitz. Gefallen hat ihm der Teamgeist in beiden Mannschaften. „Ich habe keine Ich-AGs gesehen. Beim Handball geht viel mehr über die mannschaftliche Geschlossenheit.“

In der Fußball-Bundesliga spielte Mielitz regelmäßig vor Zehntausenden Zuschauern, rund um ein Handballspiel geht es deutlich ruhiger zu – aber nur, was die Anzahl der Fans angeht. „Es sind zwar weniger Leute da, aber die sind genau so enthusiastisch wie Fußball-Fans“, hat der Torwart beobachtet. Die Atmosphäre in der Flens-Arena hat es ihm so sehr angetan, dass er häufigere Hallenbesuche in der Zukunft nicht ausschließt.

Unlängst wurde sein Vertrag bei Sønderjysk Elitesport bis 2020 verlängert, so lange bleibt Sebastian Mielitz in Glücksburg und somit in der Nähe der Flens-Arena wohnen. „Der Verein hat frühzeitig eine Klausel zur Vertragsverlängerung gezogen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, für mich ist das ein Zeichen der Wertschätzung“, erklärt Mielitz, der nach einem verlorenen Jahr bei Greuther Fürth in Hadersleben eine neue sportliche Heimat gefunden hat. Zumindest vorerst: „Natürlich habe ich noch Träume. Und ein Tag kann im Fußball viel verändern.“