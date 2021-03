2. Handball-Bundesliga : Nordfrauen haben ein neues Saisonziel

24:29 in Bremen – Harrisleer Handballerinnen verlieren nach acht Siegen in Folge erstmals wieder.

von Ulrich Schröder

14. März 2021, 16:45 Uhr

Bremen | Die Serie ist gerissen, die Hoffnung bleibt. Von acht ausstehenden Partien in der 2. Bundesliga wollen die Handball-Frauen des TSV Nord Harrislee noch sechs gewinnen. Das hatte die Mannschaft vor der Partie beim SV Werder Bremen als neues Saisonziel ausgegeben – und daran ändert auch die 24:29 (8:15)-Niederlage, die erste nach acht zuvor gewonnenen Spielen, nichts.

„Wir sind stolz auf das, was wir bisher geleistet haben. Aber heute haben wir kein gutes Spiel gemacht. Um noch zu gewinnen, hätten wir noch sehr lange spielen müssen“, sagte Trainer Olaf Rogge unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Werder legte den Grundstein zum verdienten Sieg mit einer starken ersten Halbzeit – der besten der gesamten Saison, wie die ehemalige Bremer Torhüterin Meike Anschütz als Livestream-Kommentatorin befand.

Die Gastgeberinnen spielten so wie die Nordfrauen in den vergangenen Wochen: Eine aufmerksame und zupackende Abwehr vor einer starken Torhüterin Danique Trooster (zehn Paraden), variabel im Angriff und auch mit dem nötigen Spielglück. „Bei uns landen die Würfe an Latte oder Pfosten – bei Werder werden die Schlagwürfe abgefälscht und gehen rein oder die Außen treffen aus unmöglichen Winkeln“, so Rogge achselzuckend.

hansepixx / Oliver Baumgart

Seine Schützlinge agierten nicht mit dem Selbstvertrauen wie zuletzt und machten ungewohnt viele Fehler, alleine zehn in den ersten 30 Minuten. Die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig und beim 8:15 zur Pause war schon eine Vorentscheidung gefallen. In der zweiten Hälfte (die Nord 16:14 für sich entschied) wurde es besser, weil Torhüterin Lea Tiedemann zupackte, die Abwehr besser stand, und Madita Jeß ihr Visier richtig eingestellt hatte.

Eine Wende war dennoch nicht im Bereich des Möglichen, der geringste Rückstand betrug vier Tore – und das war schon in der Schlussminute. Die Niederlage ordnete Rogge ganz sachlich ein: „Wir hatten einen guten Gegner, der einen guten Tag und auch das nötige Glück hatte.“

Nächster Gegner beim Versuch, das neue Saisonziel zu erreichen, ist am Sonnabend (17.30 Uhr) in der Holmberghalle der Tabellen-Fünfte HSV Solingen-Gräfrath.