2. Handball-Bundesliga : Nordfrauen freuen sich auf ihre Fans

Zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison treffen die Harrisleerinnen am Sonnabend auf den Aufsteiger MTV Heide.

Harrislee | Strammes Programm: Wenn alles klappt, landet Sophie Fasold, Nationaltorhüterin der USA, am Sonnabend Vormittag in Hamburg. Schnell nach Hause, die Sporttasche packen, und dann ab in die Holmberghalle, wo ihr Team – die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee – zum Auftakt der neuen Saison um 17.30 Uhr auf den MTV Heide treffen. Andrea Lubrich ...

