2. Handball-Bundesliga Frauen : Nordfrauen empfangen die TG Nürtingen

Hartes Programm: Der Gegner der Harrisleer Zweitliga-Handballerinnen muss im Monat Mai sieben Spiele bestreiten.

Harrislee | Das ist mal ein knackiges Programm. Die Handball-Frauen der TG Nürtingen, am Sonnabend (17.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv) zu Gast beim TSV Nord Harrislee, müssen in der 2. Bundesliga im Monat Mai sieben Spiele bestreiten. Das erste ging am Dienstag 24:29 gegen den VfL Waiblingen verloren, am Freitag machte sich das Team aus Baden-Württemberg auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.