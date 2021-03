2. Handball-Bundesliga : Nordfrauen dürfen sich neue Ziele setzen

Nach dem 31:25-Erfolg gegen Wuppertal können die Harrisleerinnen beruhigt für ein weiteres Zweitliga-Jahr planen.

Harrislee | Es war das Bild des Abends in der Holmberghalle. Lotta Woch sprang Trainer Olaf Rogge in die Arme, die Freude strahlte aus ihren Augen. Wieder ein Sieg für die Handball-Frauen des TSV Nord (31:25 gegen den TVB Wuppertal) und die Gewissheit, dass auch in der neuen Saison Zweitliga-Handball in Harrislee angeboten werden kann. „Ich nehme das Wort Klassene...

