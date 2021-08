Handball : Nord-Mädchen wollen in die Bundesliga

Die Qualifikation der weiblichen Jugend A steigt am Wochenende in Harrislee und Bad Schwartau.

Harrislee | Ende Mai scheiterte die weibliche Jugend B des TSV Nord Harrislee in der Vorrunde um die Deutsche Handball-Meisterschaft knapp am Frankfurter HC. „Wir peilen jetzt die Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga an“, hatte Trainer Christian Tönder damals gesagt. Jetzt ist es so weit: Aus der damaligen B-Jugend ist die A-Jugend geworden und die „Quali“ fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.