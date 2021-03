2. Handball-Bundesliga : Nord-Frauen mit Personalsorgen

Matilda Pleger und Marieke Paulsen fehlen dem Harrisleer Handball-Zweitligisten im Heimspiel gegen den TVB Wuppertal.

Harrislee | Es könnte so schön sein. Sieben Partien in Folge gewonnen und jetzt ein Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TVB Wuppertal (Drittletzter der 2. Handball-Bundesliga). Und dennoch ist die Freude bei den Frauen des TSV Nord Harrislee vor dem Duell am Sonnabend (17.30 Uhr, Livestream bei sportdeutschland.tv) nicht ungetrübt: Zwei Stammspielerinnen werden...

