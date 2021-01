2. Handball-Bundesliga : Nord-Frauen empfangen den VfL Waiblingen

Nach drei Siegen in Folge rechnen sich die Zweitliga-Handballerinnen aus Harrislee am Sonnabend etwas aus.

Harrislee | Am Sonnabend Abend soll eine Serie reißen. Noch nie haben die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee in der 2. Bundesliga gegen den VfL Waiblingen gewonnen – in vier Spielen gab es vier Niederlagen. Im DHB-Pokal der Saison 2019/20 triumphierte Nord dageg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.