A-Jugend-Bundesliga : Nachwuchs der SG Flensburg-Handewitt darf wieder spielen

Nach sechs Monaten Pause ist die SG-Jugend am Sonntag zu Gast in Cottbus.

Flensburg | Auf die A-Jugend-Handballer der SG Flensburg-Handewitt wartet ein fast normales Wochenende. Am Sonnabend bricht das Team von Michael Jacobsen mit zwölf Spielern in Kleinbussen Richtung Cottbus auf, wo der SG-Nachwuchs am Sonntag (13 Uhr) beim LHC erstmals in die Meisterrunde eingreift. Im Anschluss geht es die rund 600 Kilometer zurück nach Flensburg. ...

