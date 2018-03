Termin für die Partie gegen Braunschweig II : Nachholspiel am Dienstag Nachmittag

Es ist bestimmt kein Wunschtermin für die Fans – aber es geht nach den zahlreichen Spielausfällen in der Fußball-Regionalliga wohl nicht anders.

von Ulrich Schröder

12. März 2018, 17:05 Uhr

Das am Sonnabend ausgefallene Heimspiel des SC Weiche Flensburg 08 gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig wird am Dienstag, 20. März, um 16.30 Uhr im Manfred-Werner-Stadion nachgeholt. Ursprünglich hätte die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit an diesem Tag beim FC St. Pauli II spielen sollen – diese Partie wurde nun um eine Woche auf Dienstag, 27. März, 19 Uhr nach hinten verlegt.

> Um den Dienstag-Termin etwas schmackhafter zu machen, macht der Verein den Fans ein Angebot: Wer sich für das Landesderby am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den VfB Lübeck eine Karte kauft, zahlt gegen Braunschweig nur die Hälfte.