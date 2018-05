Fußball-Verbandsligist stellt die Weichen : Malte Köster wird Trainer beim FC Wiesharde

Die Fußballer des FC Wiesharde haben einen Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Trainer Fabian Bebensee gefunden. Im Sommer übernimmt Malte Köster.

von ki

04. Mai 2018, 14:00 Uhr

Der Beruf geht vor. Nach nur einer Saison wird Fabian Bebensee sein Traineramt beim Fußball-Verbandsligisten FC Wiesharde (aktuell Tabellen-Fünfter) aufgeben. Wegen einer beruflichen Weiterbildung in Kiel, so der Verein, stünde er zukünftig weder am Wochenende noch in der Woche zur Verfügung. „Wir waren plötzlich gezwungen, für die Zeit ab Juli nach einem Nachfolger zu suchen“, sagt FC-Obmann Ralf Schneck. „Nun sind wir froh, relativ zeitnah eine Lösung vermelden zu können.“

Malte Köster soll den Verbandsligisten in der Spielzeit 2018/19 betreuen. Der Nordfriese hatte erst vor rund zwei Wochen beim Liga-Kontrahenten SG Leck-Achtrup-Ladelund seinen Rücktritt erklärt, da er im Abstiegskampf nicht mit der Einstellung aller Spieler zufrieden war. „Ich wollte neue Impulse in der Mannschaft freisetzen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen“, erklärt der scheidende Coach.

Gerade als er beschlossen hatte, zukünftig mehr seiner Golf-Passion nachzugehen, erfuhr der FC Wiesharde von diesem Schritt – und handelte schnell. Liga-Manager Michael Wilstermann rief an, Ralf Schneck fuhr für ein Gespräch nach Leck, und Malte Köster selbst tauchte bei einer Verbandsliga-Partie der Geest-Kicker als Gast auf. Der 48-Jährige, der bislang nur im nordfriesischen Raum als Trainer tätig war und selbst einst für den damals viertklassigen TSV Nord Harrislee kickte, sagte zu: „Es gefällt mir, was man beim FC vorhat.“

Es wird zukünftig eine Trainer-Troika geben. Das Torwart-„Eigengewächs“ Dennis Schneck wechselt nach elf Jahren im Team in den Stand-By-Modus und wird die Schlussleute coachen. Abwehrspieler Sven-Dirk Hollenkamp beendet seine Karriere und wird als Assistent weitermachen. Er bezeichnet Malte Köster als „einen frischen Wind von außen, der dem Verein gut tun wird“.

Obmann Ralf Schneck äußerte sich zu den Zielen: „Wir wollen uns in dem erreichten Bereich stabilisieren – mittelfristig können wir uns einen Aufstieg vorstellen.“