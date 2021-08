Handball : Mädchen des TSV Nord Harrislee steigen auf

Vier Spiele, vier Siege – die Mannschaft von Trainer Christian Tönder hat den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Harrislee | Kann man mal so machen! Die Handball-Mädchen des TSV Nord Harrislee haben den Aufstieg in die Bundesliga der weiblichen Jugend A geschafft. Die Mannschaft von Christian Tönder gewann alle vier Spiele mehr oder minder deutlich. In der Holmberghalle besiegten die Nord-Mädchen zunächst den TSV Bargteheide mit 25:17 (11:7), es folgte ein 23:17 (11:5) gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.