2. Handball-Bundesliga Frauen : Lotta Woch verlässt die Nordfrauen am Saisonende

Die 24-jährige Kapitänin des TSV Nord Harrislee hat einen Vertrag bei Frisch Auf Göppingen unterschrieben.

Harrislee | Lotta Woch, Spielführerin der Handballerinnen des TSV Nord Harrislee in der 2. Liga, verlässt die Nordfrauen im Sommer und schließt sich dem Bundesligisten Frisch Auf Göppingen an. „Jetzt passt es einfach“, sagte die 24-Jährige. Ob sie in der neuen Saison tatsächlich in der 1. Liga spielt, ist noch nicht sicher. Göppingen ist aktuell Tabellen-13., kam ...

