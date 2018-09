Zweites Heimspiel : Linde nimmt den Druck vom Team

Die Handballerinnen des Zweitliga-Aufsteigers TSV Nord Harrislee empfangen am Sonnabend um 18.30 Uhr die Füchse aus Berlin.

von shz.de

28. September 2018, 16:00 Uhr

26:23 bei Werder Bremen – der erste Saisonsieg des TSV Nord Harrislee in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen ist unter Dach und Fach. Trotz aller Freude verfällt Trainer „Shorty“ Linde nicht in Euphorie, der nächste Gegner nötigt ihm Respekt ab. „Die Füchse Berlin haben sich mit Spielerinnen aus Topvereinen verstärkt“, so Linde vor dem Heimspiel gegen die Hauptstädterinnen am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Holmberghalle.

Neben Fabienne Humer und Laura Kirchhoff Madsen, die zuletzt für Erstligisten spielten (Hypo Niederösterreich und Team Esbjerg) und Tina Wagenlader von Hannover-Badenstedt lässt vor allem der Berliner Transfer der neuen Spielmacherin Simona Kolosove den Harrisleer Trainer die Augenbrauen hochziehen. „Sie ist litauische Nationalspielerin. So haben die Füchse für mich die eindeutige Favoritenrolle“, so Linde über die Gäste, die punktgleich (2:4) und nur aufgrund der sechs Treffer schlechteren Tordifferenz in Lauerstellung hinter den zehntplatzierten Nordfrauen auf Rang zwölf stehen.

Der Sieg in Bremen hat Rückenwind gegeben, doch Linde weiß: „Wir fangen wieder bei Null an. Wir dürfen nicht auf die Anzeigetafel schauen, sondern müssen unser Spiel machen“, so der Coach, der seiner Mannschaft die nötigen Tugenden für eine Zweitliga-Begegnung mit auf den Weg gibt. „Wir müssen jedes Wochenende alles reinhauen, was wir haben. Mit Spaß am Handball sehen wir dann, was sich ergibt“, ist er sicher.

Dabei hofft Linde auf eine bessere Startphase als in den letzten beiden Partien, als die Nord-Frauen klaren Rückständen hinterherlaufen mussten. „Das war sicher eine Mischung aus Anspannung und einer gewissen Nervosität. Einige Spielerinnen wollten vielleicht etwas zu viel. Das müssen sie aber gar nicht“, nimmt der Trainer seinem Team den Druck. „Wir hoffen, dass unsere Zuschauer uns wieder toll unterstützen. Wenn sie sehen, dass die Mannschaft kämpft, sind sie unabhängig vom Ergebnis zufrieden“, so der Coach der Nord-Frauen, der sich so beste Motivation für seine Spielerinnen erhofft.

Catharina Volquardsen und Fenja Jensen fehlen weiter, hinter dem Einsatz von Samiah Melfsen steht ein dickes Fragezeichen. „Wir müssen sehen, wie sie ihre Gehirnerschütterung aus dem Spiel in Bremen verkraftet hat. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste“, will Linde kein Risiko eingehen. Ann-Karolin Lache bekommt ein besonderes Lob des Trainers. „Sie ist während der Woche in Berlin und kommt extra am Wochenende zum Spiel. Das ist wahrer Teamgeist und eine ganz tolle Einstellung“, so Linde, der hofft, dass die Nord-Frauen gegen die Füchse Berlin wieder Großes leisten können.