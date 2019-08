Kommentar : Lasse Svan ist der perfekte Nachfolger von Tobias Karlsson

Der Dauerbrenner auf Rechtsaußen kennt die SG Flensburg-Handewitt in- und auswendig und weiß, wie sie tickt.

von Jannik Schappert

02. August 2019, 18:55 Uhr

Flensburg | Seit elf Jahren lebt Lasse Svan die SG – mit allem, was dazu gehört. Der Dauerbrenner auf Rechtsaußen hat in Flensburg große sportliche Erfolge gefeiert, aber auch harte Niederschläge eingesteckt. Sein Wort hat in der Kabine Gewicht. Svan kennt den Verein in- und auswendig, er weiß, wie Umfeld und Fans ticken.

Seine freundliche, fröhliche und stets ehrliche Art nach außen hat am Ende wohl den Ausschlag gegeben. „Das Anforderungsprofil eines Kapitäns hat sich in den letzten Jahren stark verändert“, sagt Maik Machulla. Sponsorentermine an freien Tagen, ständige Medienanfragen, Austausch mit den Fans – ein Kapitän ist heute auch Repräsentant des Vereins. Dazu muss man bereit sein, Svan ist es. Kein Zweifel: Mit seiner Loyalität, Zuverlässigkeit, Erfahrung und positiven Ausstrahlung ist er der perfekte Nachfolger von Tobias Karlsson.