Vereine in Flensburg : Klaus Lobsien jetzt Ehrenvorsitzender des PSV

Die bislang kommissarisch amtierende Angelika Carstesen steht an der Spitze des 1600 Mitglieder starken Vereins.

Flensburg | Zwölf Jahre lang stand er an der Spitze des Polizei-Sportvereins (PSV) Flensburg, brachte in dieser Zeit viel auf den Weg – unter anderem Rehasport, neue Übungsräume und den neuen Kunstrasenplatz. In der Ära von Klaus Lobsien stieg die Mitgliederzahl zudem von 600 auf 1600 Mitglieder, der PSV ist zweitgrößter Verein Flensburgs. Lobsiens Verdienste gewü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.