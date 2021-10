3. Liga Handball : Kai Nielsen nach DHK-Schlappe ratlos

Flensburger Drittliga-Handballer spielen schwach und unterliegen dem VfL Fredenbeck verdient mit 27:36.

Flensburg | DHK Flensburg ist in der 3. Handball-Liga aus dem Tritt geraten. Das Team von Kai Nielsen kassierte die dritte Niederlage in Folge, musste eine 27:36 (10:17)-Heimklatsche gegen den VfL Fredenbeck hinnehmen. „Es ist schwer die richtigen Worte zu finden. Die Mannschaft und ich müssen uns hinterfragen. Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient“, sag...

