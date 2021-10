Derby in der Handball-Oberliga : Junior-Team freut sich auf die HSG Tarp-Wanderup

Wikinghalle Handewitt, Freitag 20.30 Uhr - die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell mit Tradition ist groß.

Handewitt | In den 90er Jahren und kurz nach der Jahrtausendwende lieferten sich das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt und die HSG Tarp-Wanderup etliche packende Derbys in der 2. Handball-Liga. Am Freitag um 20.30 Uhr (Wikinghalle) messen sich die Rivalen erstmals in der Oberliga. Das Comeback des Klassikers ist richtungsweisend, wie SG-Coach Michael Jacobsen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.