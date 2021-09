Handball auf Kreisebene : Jetzt ist auch der KHV Flensburg mit im Boot

Drei Nord-Verbände organisieren den Handball-Spielbetrieb gemeinsam.

von Ulrich Schröder

08. September 2021, 13:52 Uhr

Flensburg | Aus zwei mach drei: In der Saison 2021/22 wird der Spielbetrieb der Frauen und Männer in den Kreis-Handballverbänden (KHV) Flensburg, Schleswig und Nordfriesland gemeinsam organisiert. 2019 hatten die KHV Nordfriesland und Schleswig schon gemeinsame Kreisligen und -klassen, und in den Kreisoberligen arbeiten die drei Verbände plus Dithmarschen ohnehin zusammen.

Mehr Spaß und Abwechslung

Jetzt ist auch Flensburg auf Kreisebene mit von der Partie. „Wir hätten auch allein spielen können, aber so macht es einfach mehr Spaß“, sagt Ralf Albertsen, Männerwart und Vorsitzender Spielkommission in Nordfriesland. Das sieht man in Flensburg ähnlich. „Das bringt Abwechslung – nicht immer die schon bekannten Hallen und Gegner“, heißt es auf der komplett überarbeiteten Homepage des KHV.

Weiter steht dort: „Andererseits haben unsere Partner teilweise Schwierigkeiten, spielfähige Staffeln anzubieten. Diese Situation haben wir im KHV FL noch nicht, sie wird aber früher oder später auch uns Schwierigkeiten bereiten.“

Akzeptable Reisestrapazen

Und so nehmen am letzten September-Wochenende (25. und 26.) die Frauen- und Männer-Kreisligen Nord 1 und 2 sowie insgesamt fünf Kreisklassen (drei bei den Frauen, zwei bei den Männern) den Spielbetrieb auf. Die Reisen halten sich im überschaubaren Rahmen – vielleicht abgesehen vom Frauenteam des TSV Kappeln, auf das künftig Fahrten nach Husum und Risum-Lindholm zukommen.

Die drei Kreisverbände arbeiten auf Augenhöhe zusammen. „Jeder hat seine Stärken“, sagt Albertsen, der erfreut registriert hat, dass die Meldezahlen nach der anderthalb Jahre währenden Corona-Zwangspause stabil geblieben sind. „Teilweise sogar besser“, erklärt der Mildstedter. Ein Beispiel: Der Wyker TB hat wieder ein Herrenteam gemeldet, das in der Kreisklasse Nord 1 spielt.